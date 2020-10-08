小花蔓澤蘭生長力極強，時常覆蓋在植物上方，導致樹木無法吸收陽光而枯死，桃園市農業局為積極執行清除作業，自8月中宣導民眾自行摘滅，以每公斤5元收購，活動僅持續到10月底，而目前僅龜山區了收購285公斤，農業局呼籲民眾多多響應。

農業局林務科長傅瀅濱提到，每年10月至12月是小花蔓澤蘭開花時節，每平方公尺可產生高達17萬顆風媒傳播種子，因此現階段為關鍵時機，利用開花期前清除效果最佳。截至9月底，農業局清除面積超過8公頃，重量高達2000公斤，另與林務局合作，清除1200公斤，總計為3.2噸。傅瀅濱說，民眾自行摘除的部分，僅有龜山區的民眾有響應活動，共有285公斤。

龜山區公所農經課長劉銘哲表示，自行摘採的民眾因家裡本身種植油茶，所以自己本來就會摘除小花蔓澤蘭，藉由這次的活動還能賺取獎金，同時區公所承辦人下鄉的時候都會向農民宣導，農會也會和產銷班溝通，才能讓更多人知道這個活動。

傅瀅濱呼籲，民眾可以利用假期巡視家園，共同拔除小花蔓澤蘭，來保護綠色環境資源，也提醒民眾，清除小花蔓澤蘭一定要以手工拔除，千萬不能以割草機等機械處理，以免形成植株碎片、反而造成散播。手工拔除後務必以塑膠袋等密封，予以乾燥或燒毀，不要棄置在農地或其他土地而造成散播，更不要誤為容易繁殖而種植。

(中時 )