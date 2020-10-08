以女子偶像團體出道的女星高橋聖子，因援交影片流出休業半年，重返演藝圈後便以拍攝全裸寫真重新出發，沒想因此聲名大噪，更被封為「AV救世主」，而她更自爆偶像時期被下禁愛令，讓性需求量超大的她，每天只能靠情趣用品宣洩慾望。

高橋聖子表示在女子偶像團體時期，因為經紀公司為了維持形象，對旗下藝人一律下達禁愛令，這讓性慾需求量超大的她相當苦惱，因此14歲時就每天用情趣用品滿足自己性慾，不過因為禁不起金錢誘惑爆發醜聞的她，曾短暫休業半年，重返演藝圈後便以「AV女優」身分出發，甜美臉蛋加上姣好身材讓她人氣爆衝，收入更是三級跳，而拍攝AV不僅滿足她的性慾，還能有一筆收入進帳，可以說是一舉兩得。

高橋聖子透露當偶像時收入僅有15萬日圓，但成為AV女優之後，每個月收入約有百萬日圓進帳，比起過往可以說是翻漲數十倍，此外她自然不做作的演技，加上讓人看的血脈噴張的火辣身材，除了被譽為「AV救世主」，更是銷售保證。

前年知名片商MUTEKI滿10周年企劃，為此請來她和三上悠亞合體演出，她坦言演出時為了跟好姊妹較勁，示只要看到對方動作大，自己會更加大動作，最後結果就是拍完兩人都累炸。

(中時新聞網)