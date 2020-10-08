日本讀賣新聞獨家報導，從11月起調整對包括台灣、中國大陸、南韓等12個國家地區的傳染病危險警示，從「不宜前往」的第三級降為「避免非必要旅行」的第二級，這是新冠肺炎疫情爆發以來，日本首次調降警示。台灣的中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥則表示，目前沒有針對任何一個國家有限制和放鬆政策的修改。

根據外電報導，日本的傳染病危險警示有四級，目前有159個國家地區是第三級。11月1日起對台灣、中國、澳洲、紐西蘭、新加坡、南韓、越南、馬來西亞等地調降警示，並討論要放寬商務出差、有居留證再入境的外國人，可以免除回到日本以後的14天居家隔離。

台灣有民眾憂心，若日本開放後可能會有很多日本人來台，屆時檢疫旅館會不會不足等問題？

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，我目前沒有對日本等任何一個國家做限制或是鬆綁，外國旅客，除了觀光、旅遊、社會訪問等以外，都可以入境台灣，但須居家檢疫14天，除非是短期商務措施，就可以縮短居家檢疫天數，不過目前日本的疫情並未符合。

至於旅館是否足夠？莊人祥說，一直都有請觀光局和縣市政府觀光局都要去了解觀光旅宿的量，目前全國住宿率約七成左右，未來若有不足，會請各地方政府觀光旅宿部分加速增設。

(中時 )