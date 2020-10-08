新竹市的2020台灣設計展Check in「新竹─人來風」進入倒數4天，市府8日在連假前推薦親子遊5大必訪景點，包括尋寶新竹獸、新竹公園泡泡遊戲場、空飄泡泡球，以及晚上必訪新竹美術館光雕投影與120攤的夜間護城河畔市集，絕對好買好吃又好玩。

市長林智堅表示，設計展整座城市都是展區，不分年齡絕對有感，在雙十連假假期間針對親子檔，他推薦家長帶著小孩一起漫步街頭，尋找正在躲貓貓的新竹獸，除了最受歡迎「抱警處理」，還有新竹獸背鰭、「腳踏實地」等，民眾只要下載App「Check in新竹」，就能透過手機AR畫面與新竹獸互動，大小朋友都能來抓寶。

玩膩了新竹獸，還有13場次的街頭快閃表演等大家來巧遇，市府將邀請台灣第1位太陽馬戲團員的陳星合、當代偶戲劇場「無獨有偶」等團體來表演，陳星河將以簡易方式，教導民眾玩雜耍如拋接球等，9、10日11點在火車站前廣場演出。

孔廟廣場的「無獨有偶」則帶來大型偶具讓人驚豔，9、10日傍晚5點半至6點間帶來4.5公尺高的巨偶操作，此外還有超吸睛的「落跑長頸鹿」在展區內奔跑給孩子們驚喜；「我要1間大房子」親子歌舞劇則在9、10日下午4點半以及11日4點在大沙坑旁演出。

除了街頭表演，新竹公園圓形廣場的「泡泡遊戲場」是全區小孩密度最高展區，巨型彈跳軟墊可以無限跳耀、空飄泡泡球還能玩傳球、自動泡泡機營造氣氛。

另，新竹味市集與設計展市集兩大市集，國慶連假期間每天下午1點開始，找來知名店家總計120攤次，9日、10日營業至晚上8點，11日營業至下午5點，最適合全家一起來河畔夜間漫步。

入夜後，新竹市美術館還有「光動域」的光雕投影演出，每天晚上6到8點展出至10日晚間，以光雕方式呈現年畫大師朱錦城迎春接福紙雕、畫家張鴻煜版畫，濃濃中國傳統藝術搭配紅磚建築，把握連假倒數最後3天的觀賞機會。

(中時 )