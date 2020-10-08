1名女網友7日深夜上臉書社團粉絲頁爆料，痛斥台南市3名男子7月間趁1名未成年少女酒醉，載到安南區一家KTV輪姦得逞，少女事後報警，3男竟率眾包圍警局，她發出3男臉書照片痛斥惡狼行徑，疑似當事人男子留言出示聊天雙方對話，證明少女主動要求載送回家。警方表示此為7月時妨害性自主案件，早已移送台南地檢署。

台南市1名高中少女7月13日與一群人到安南區安和路二段一家KTV唱歌，唱完再到中西區另一家KTV續唱，席間朋友不斷飲酒作樂，直到清晨時，少女早已不勝酒力，讓3名男性友人載送回家。

不料3男載少女回安南區KTV牽機車時，卻將她帶往KTV樓上的休息房間輪姦得逞，少女中午醒來後報警。

事發3個月後，1名女網友7日深夜突然在臉書社團粉絲頁發出3男照片，痛斥台南3狼輪姦少女，在少女遭輪姦隔天報警時，還派人包圍警局嗆聲。逼的疑似當事人男子上網回應否認。

男子留言稱少女在唱歌時就已玩開，不時與男生肢體互動，並出示聊天對話，證明女方主動要求男生載她回安南區複合式KTV牽車，等到了KTV時，卻又稱無法騎車，要上樓休息。

男方留言雖承認犯錯，卻質疑強姦的定義，聲稱得知女方要報警，男生都有配合，並沒有毆打女生與包圍警局嗆聲情事。

女網友的爆料貼文遭檢舉撤下，她再到臉書發文痛批惡狼，要求網友分享。

台南市警3分局偵查隊長林雲豪澄清，全案7月已依妨害性自主罪嫌將3人移送台南地檢署偵辦，當初被害人與嫌疑人各在不同時、地偵訊，並無包圍警局及嗆聲被害人家屬。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★《中時新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

(中時 )