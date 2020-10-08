根據衛福部統計，青少年族群自殺死亡率連續20年攀升，去年更是創新高，共有257位青少年輕生，桃園市也有830名青少年欲自我了斷而被通報，其中80名青少年死亡，桃園市生命線協會呼籲民眾重視青少年自殺預防及心理健康工作。

桃園市生命線協會主任張翠華表示，近5年來接收到的青少年求助信件越來越多，從以前的300多封到現在1000多封，尤其是家庭衝突、情緒壓力等因素，感情困擾也是青少年重視的一部分，面對感情還沒有足夠成熟的處理方式，對於分手技巧、情感抒發都很陌生，導致青少年無法排解自我困頓的情形，才會慢慢衍生出輕生的念頭，張翠華說，平時針對一般諮詢會以信件回覆，但若有收到「想要輕生」的內容，協會則會持續追蹤。

桃園市衛生局副局長蘇柏文提到，年輕世代需要歸屬感，期待同儕間的認同，也盼自己能被愛、被接納，但多半父母會要求孩子的未來發展，導致青少年會不知所措、不知從何求助，尤其當孩子想要求助時，父母反而會反彈，認為「你又沒有病，為什麼要諮詢」，因此校園內也設有輔導機制，提供管道協助孩童抒發情緒。

尚語身心科診所長期與桃園市生命線協會合作，醫師單瑜說，青少年自己到診所求助的案例不多，通常遇到需要情緒排解時，會優先尋找同儕、老師，次之會求助父母，最後才會到診所，但其中家長到醫院諮詢的案例卻不少，如果青少年封閉自我、情緒不穩，原因通常來自家庭系統及校園系統的問題，強調從多面向切入才會發現問題點，不單單只是家長或孩童的錯。

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