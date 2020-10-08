苗栗市75歲賴姓老翁昨上午起床後未告知妻子，便獨自外出散步，但因老翁有心智障礙，妻子見天色漸暗老翁仍未返家，著急不已且四處找尋未果，只好報警求援，警方會同苗栗縣山城救難協會，在晚間7點左右順利找到老翁。

苗栗警察分局派出所值班警員彭俊國昨傍晚5時許，接獲民眾報案，指稱丈夫上午出門後遲遲未返家。警方先安撫老婦情緒，取得老翁衣著特徵後，兵分各路並會同山城救難協會協尋。

警方調閱監視系統，釐清老翁行走路線，發現他在福星山公園後即失去蹤影，警方與山城救難協會在龍岡道以地毯式搜索，晚間近7時許在龍岡道1處角落發現老翁身影，妻子看見老翁平安無恙，頻向警方及救難協會隊員致謝。

老翁表示，本想在住家附近散步，走到福星山後體力不支坐在路邊休息，對於自己一時疏忽造成大家的奔波感到抱歉，也對警方的幫忙表達萬分感謝。

苗栗警察副分局長傅學廷表示，同仁於第一時間發揮同理心迅速調閱監視系統影像釐清老翁可能去向，並會同救難協會隊員「警民合作」共同尋獲失蹤老翁，避免可能的危險，為民服務精神殊值嘉許。警方呼籲民眾，家中如有失智、老化或容易迷途者，除應特別照料或配戴手環嚴防走失，更應在其身上留下可資辨識身分或至分局偵查隊建立指紋檔案，萬一走失可讓處理員警能更順利、迅速找到家屬，協助返家。

(中時 )