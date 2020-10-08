經濟部部長王美花表示，謝謝這樣的決議，台歐盟之間的投資一直都很密切，歐洲是投資台灣第一大地區，如果簽署BIA，對雙邊活動很有幫助，現在已經都有很好的經貿對話，BIA內容會再跟繼續跟歐盟溝通。

歐洲議會本屆會期首度通過決議案，表達對台歐盟雙邊投資協定（BIA）的支持，王美花在部務會議前接受媒體採訪時表示感謝。外界擔心美國大選後，會持續加劇對中國的貿易懲罰行動，更傳出外商出現撤離潮，王美花表示，在中美貿易戰之後，我們台商不論是要回到台灣、或是前往第三地發展，經濟部都在積極協助他們。

王美花指出，今年以來台商回台投資帶回了將近8,000億元的資金，廠商因應各種情勢會做出最佳的佈局；至於是否會擔心擴大懲罰性關稅會影響在陸台商，王美花強調，這是中美之間的關稅問題，這邏輯下不會管在中國的廠是中國企業或是其他企業在中國製造。

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