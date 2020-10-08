雖然美國總統川普自6日出院以來一再強調自己已痊癒，不過當他重返總統辦公室之際，整個白宮仍壟罩在新冠病毒威脅之下，外媒更引述政府內部備忘錄指出，整個白宮已有34人確診，其中包括近期與白宮接觸的外界人士，顯示川普政府高層的染疫人數恐比外界想像還要多。

雖然一度染疫的川普自稱痊癒，整個白宮仍壟罩在新冠病毒威脅之下，外媒更引述政府內部備忘錄指出，整個白宮已有34人確診，其中包括近期與白宮接觸的外界人士。

據美媒《ABC》報導，取得一份美國土安全部下的聯邦緊急事務管理署（FEMA）7日的備忘錄，其中指出包括如希克斯（Hope Hicks）與米勒（Stephen Miller）等總統身旁的親近幕僚與其相關聯絡人士，其實白宮已有34人確診。

報導也稱，川普6日「風光」從醫院返回白宮不久，立刻在媒體面前脫下口罩、揮手致意，但此舉反而讓白宮內部職員、員工以及特勤人員陷入疑惑，畢竟先前他們都被要求在白宮內必須時刻戴上口罩；而川普返回白宮的隔日，媒體也捕捉到許多白宮助理在與他人近距離互動時未戴上口罩。

另外，白宮玫瑰花園上月26日舉行保守派法官巴瑞特（Amy Coney Barrett）為大法官提名時，如今已有15位參與人士傳確診，讓外界關注白宮是否正追蹤病毒來源。不過，《紐約時報》先前報導指出，對於這場可能的「超級傳播事件」，白宮並未積極調查為何多位白宮職員確診的病毒來源，甚至不讓美疾病管制與預防中心（CDC）追蹤病毒。

目前除了川普與第一夫人梅蘭妮雅之外，曾接近川普隨後確診的名單如下：共和黨全國委員會主席麥克丹尼爾（Ronna McDaniel）、川普親近幕僚希克斯、聖母大學校長詹靜思（John Jenkins）、共和黨籍參議員提里斯（Thom Tillis）、共和黨籍參議員李（Mike Lee）、川普競選連任總幹事史泰平（Bill Stepien）、共和黨籍參議員提里斯（Thom Tillis）、克里斯蒂、川普私人助理盧納（Nicholas Luna）、共和黨參議員強森（Ron Johnson）、紐澤西州前州長克里斯蒂（Chris Christie）、川普私人助理盧納（Nicholas Luna）、共和黨參議員強森（Ron Johnson），以及白宮新聞秘書麥肯內尼（Kayleigh McEnany）與2名助理。

(中時新聞網)