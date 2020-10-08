竹東鎮仁愛立體停車場動工，縣長楊文科（中右）及鎮長張順朋（中）均指將能解決竹東長久以來停車問題。（羅浚濱攝）

新竹竹東鎮人口將突破10萬人，缺乏停車空間是最大交通問題，經爭取前膽經費補助後，規畫興建仁愛立體停車場，8日由縣長楊文科及鎮長張順朋等地方人士熱鬧動工，共同啟動這項經費高達4億8千元的重大交通建設。

竹東鎮仁愛立體停車場預計2021年11月底完工，將提供533席汽車格及92席機車格，配合多目標使用，一樓將規畫商場，並以文化設施和百貨公司的設計，讓停車場不只是停車場，將成為竹東新地標！

楊文科表示，新建的仁愛立體停車場停車量，是原本平面停車的3.8倍，採用綠建築、流線型、燈光照明等設計在國內少見，啟用後除解決竹東長久以來停車困境，也將成為觀光亮點。

竹東鎮長張順朋說，仁愛立體停車場規畫2至6樓停車，完工後可望解決竹東市場周邊違停亂象等問題，1樓做為商場使用，將打造為好玩、好買、好逛、好吃、好停車的觀光商圈，讓鎮民逛街購物不用往新竹市及竹北市跑。

鎮公所為因應立體停車場施工，已和國產署合作闢建2座平面臨時停車場，新正路有62席車位，樹杞林文化館前有128席車位，中央市場周邊約有150個路邊停車格，方便民眾車就近到市場採買或公所洽公。

縣府交旅處指出，縣府在交通部前瞻基礎建設停車場補助計畫中，竹東鎮申請核定3案，包括年底完工的信義立體停車場、施工中的竹東交通轉運站暨地下停車場及剛動工的仁愛立體停車場，總經費高達9億5千萬元。

(中時 )