白宮新冠肺炎疫情大爆炸，美國總統川普與身邊多名人士相繼染新冠，目前川普病況穩定已經出院，不過傳出白宮內早就出現新冠重症患者，白宮最高安全官貝里（Crede Bailey）在大法官提名儀式前就確診新冠肺炎，並且在9月底住院治療，目前病情嚴重，令外界懷疑他才是白宮新冠疫情爆發的源頭。

白宮新冠肺炎疫情大爆炸。

綜合《今日美國報》（USA Today）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，美媒昨（7）日引述4名消息人士指出，白宮最高安全官貝里早在9月底就因為染上新冠肺炎住院，目前病情嚴重。

貝里是白宮最高安全官員，掌管白宮安全辦公室，負責發放進入白宮的安全認證工作，他同時也要負責和白宮內的特勤局協調、合作維安事宜。

報導指出，貝里早在9月26日川普在白宮玫瑰園舉行最高法院大法官提名儀式前就確診新冠肺炎，不過白宮當時並未揭露貝里確診一事。《今日美國報》指出，一直到昨日消息曝光，一名白宮官員才證實確有此事。

川普2日凌晨宣布與夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）雙雙確診新冠肺炎，他於當晚病情惡化住院，並出現發高燒、血氧濃度不足等情況，白宮醫療團隊後續讓他使用雞尾酒療法、瑞德西韋（remdesivir）及類固醇藥物地塞米松（Dexamethasone）等方式治療，川普病況才轉趨穩定，並且於5日出院、返回白宮繼續治療。

川普確診後，他身邊多名重要幕僚、官員也相繼確診，外界將矛頭指向上月26日舉行的大法官提名儀式，懷疑新冠病毒在這場活動上流竄，成為「超級傳播者大會」，不過《每日郵報》指出，如今傳出貝里早在活動之前就染疫，或許他才是白宮疫情大爆發的源頭。

(中時新聞網)