2014年太陽花學運期間，衍生前立委周倪安等37人參與攻占行政院，遭警方強制驅離受傷，他們提告指控當時的總統馬英九、行政院長江宜樺及警政署長王卓鈞、轄區指揮官方仰寧，上個月一審判4人無罪後，自訴人不上訴，全案將確定。

司改會指出，10月12日是本件聲明上訴最後1一天，律師團與當事人討論後，決議本件不再上訴，這也代表官司將因此終結落幕，馬英九及方仰寧等人都獲判無罪確定。

「324政院驅離案」，37人提刑事自訴，控告馬英九、時任行政院長江宜樺、時任警政署長王卓鈞、時任中正一分局長方仰寧涉犯殺人未遂、傷害及妨害自由等罪。北院最初認為事證不足，兩度程序駁回，經高院撤銷發回確定，直到去年8月更二審才進入實體審理。

北院審理認為，行政院是集會遊行禁制區，群眾未經主管機關核准在該處抗爭，已經違法；進入院區的方式也不和平，時任台北市警察局長黃昇勇身為現場指揮官，下令執行勸離、驅離任務，並非濫用職權。

北院指出，雖有少數員警施暴，但執行驅離任務的員警是臨時編組，來自不同單位，彼此並不熟悉，遇到突發狀況，無法預先掌握他們的應變方式，自訴方所提證據，不足以認定馬英九4人事先知情，還明示、默示授權員警施暴，判4人無罪。

(中時 )