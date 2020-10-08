共機頻繁擾台，國防部長嚴德發7日才說，共機今年進入我防空識別區已有1711架次，今(8日)臉書粉專「台灣西南空域」指出，一架美國空軍MC-130J特戰運輸機沿台灣海峽中線飛行，引發網友關注。對此，國防部發言人史順文也證實此事。

依據國防部公布，共機近來穿越海峽中線有49架次，進入我西南防空識別區共217架次，均是歷年最多，而國軍出動戰機2972架次堅偵攔截，為此共耗費255億元。而臉書粉專「台灣西南空域」今(8日)從飛機追蹤網站「planefinder」發現，美國空軍一架MC-130J特戰運輸機沿台灣海峽中線飛行。

根據飛機追蹤網站「planefinder」資料顯示，美國空軍一架MC-130J特戰運輸機，在8日上午11時左右，從北向南、出現在台灣海峽中線飛行。

另依「南海戰略態勢感知」計畫平台7日發佈的消息，2架美軍偵察機6日曾出現在南海上空。從飛行路線圖上看，其中一架美國空軍RC-135W偵察機途徑巴士海峽進入南海，隨後緊貼廣東省海岸飛行，一度飛至海南島東部海域後原路折返；另一架美國海軍EP-3E電子偵察機途徑巴士海峽進入南海後，在台灣西南部海域上空開展密集飛行活動。

而今日美機消息曝光後，網友則紛紛留言寫下，「要驅逐嗎」、「美帝不會影響飛航安全...應是不會伴飛」、「沒事兒沒事兒！公海自由航行！」、「 美機看情形吧 很閒的話還是會伴飛打卡」、「漂亮的兩手策略，沒人玩得過美帝」。

(中時新聞網)