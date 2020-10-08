亞洲領先數據公司Vpon威朋大數據集團（「Vpon 威朋」）今日宣布成立Vpon Ventures威朋創投。Vpon Ventures威朋創投為常青基金（Evergreen fund），初期資金1,000萬美元，資金來自Vpon威朋本身。

Vpon Ventures威朋創投成立的目的是希望作為示範，鼓勵更多台灣商界有能力之士，為台灣年輕創業者締造有利環境，共同投資台灣的未來。日後Vpon Ventures威朋創投將會與其他持份者積極交流信息、分享市場經驗、互相提供幫助、共同尋求商機。

Vpon威朋執行長吳詣泓表示，作為台灣初創支持先驅，Vpon威朋一直以『取之社會，用之社會』為企業社會責任的使命。由12年前成立至今，Vpon威朋非常了解由初創起草，當中所面對的困難和挑戰。我們這次是希望拋磚引玉，藉此鼓勵更多台灣商界有能力之士，跟各類企業創投（CVC）共同投資台灣創新及科技初創企業，為年輕創業者締造有利的條件，讓他們從創業過程的挑戰中，找到潛在資源與機會，真正的看到希望與未來。

Vpon Ventures威朋創投的投資領域將以數據及人工智慧相關產業為重點，對象涵蓋亞洲區內數據與新經濟相關的企業和新創公司等，並會以戰略投資（Strategic Investment）為主，威朋創投今年內有機會有首項投資公佈。

(工商 )