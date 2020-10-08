市議員陳淑華指出，針對144萬張花博卡，台中市審計處於今年9月24日函報審計部核轉監察院調查中。（陳世宗攝）

2018台中世界花博卡還有144萬張，將何去何從？台中市政府交通局長葉昭甫8日指出，目前發不出的144萬花博空白卡不等同市民卡，要洗掉花博卡的卡面資料1張要花15元，不可能轉為市民卡。市議員陳淑華說，台中市審計處針對花博卡效能過低等情事，已函報審計部核轉監察院調查中。

國民黨市議員楊正中指出，庫存空白的144萬張花博卡轉為市民卡「根本假議題」，花博卡可成為市民卡林佳龍時代就可以做，為何不做？因花博卡是張普通卡，一張成本40元，迄今花博濫攤收不完，造成多虧損20億餘元，查到現在究竟誰能做決定。

市議員劉士州說，花博卡其實用來選舉的就是「佳龍卡」，當年有一半市民不領、就是不認同林佳龍；他希望不再用政治考量，市府要轉市民卡的念頭打住；當初「有政治考量、不是專業考量」，廠商是無辜的。

民進黨市議員謝明源、陳淑華、何文海表示，前市府把花博卡設計為市民卡，審計報告提出處理了兩年還沒有明確的方向應該要活化，不要浪費所有經費；有關花博卡發行及後續144萬餘張空白卡閒置未使用情事，台中市審計處於今年9月24日函報審計部核轉監察院調查中。

葉昭甫指出，花博卡從卡片端無法再加市民卡的照片等，若要洗掉文字資料一張要花15元，費用高達2160萬元；花博卡製作費5781萬如再增加費用不可行；晶片資料無法容納市民卡用途，花博卡無法等於市民卡。

交通地政委員會召集人陳廷秀強調，「花博卡不可能做為市民卡」議員要求市府應該儘速明確表態，說清楚、講明白；研考會正研議設計製作市民卡，或採數位化等。

(中時 )