台北愛樂交響樂團音樂家帶來優雅樂章。（太管處提供／王志偉花蓮傳真）

太魯閣峽谷音樂節今年將於24日在太魯閣台地登場，太管處副處長陳乾隆（中）邀民眾走入國家公園，樂活防疫。（太管處提供／王志偉花蓮傳真）

太魯閣峽谷音樂節邁入第19年，已成為東台灣音樂盛事，今年將於24日在太魯閣台地登場，太管處副處長陳乾隆表示，透過峽谷音樂節，邀請民眾走進國家公園，尤其今年疫情嚴峻，希望大家能在天寬地闊自然美景中，樂活防疫，注意身心健康。

太管處表示，太魯閣峽谷音樂節 10月24日週六在太魯閣台地登場，上午、下午各1場精彩的演出，邀請台北愛樂交響樂團、聲樂家蔣啟真，在太魯閣大禮部落長大的金曲獎原住民語歌手伊祭·達道，以發揚台灣本土鼓樂為職志的十鼓擊樂團，以及由多國歌手組成的彩虹螺旋樂團，還有傳頌阿美族傳統打擊樂的Amis旮亙樂團，太魯閣族文化的奇萊合唱團與水源國小舞蹈隊等，都將有精彩的演出。

原本規劃登場演出的加拿大音樂家馬修連恩，因受到疫情影響確定無法來台，將由有鋼琴王子稱號的台灣鋼琴家陳冠宇，以及韓國知名男中音丁一憲擔綱演出。

太管處副處長陳乾隆表示，今年太魯閣峽谷音樂節已邁入第19年，累積許多好口碑，也成為每年東臺灣的音樂盛事，希望透過峽谷音樂節，帶民眾走進國家公園。今年疫情衝擊，如今可以走出戶外樂活防疫，也接此提醒大家都要照顧自己健康。

太管處備交通接駁計劃，24日活動當天，配合音樂節演出時間，從新城（太魯閣）車站免費接駁民眾往返太魯閣峽谷音樂節會場，上午場去程新城車站至太魯閣臺地9：00至10：30，返程11：30至12：30；下午場去程13：00至14：00，返程16：30至17：30，每10分鐘1班，坐滿就開。

此外，太管處也協調台鐵加開班次或加停新城站（太魯閣），民眾只要搭乘火車或開車到新城車站，就可轉搭免費接駁專車參加太魯閣峽谷音樂節。為了維持演出及欣賞音樂的品質，峽谷音樂節活動當天太魯閣台地將進行交通管制。太魯閣國家公園也將同步於FB粉絲頁及Youtube直播。

(中時 )