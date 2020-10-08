日華懇會長土屋圭司。（楊孟立攝）

日本日華議員懇談會會長土屋圭司今天在玉山論壇場邊記者會表示，台美日三國國會議員應該就安全保障合作定期舉行論壇，台美日都是享有民主自由法治的國家，藉由這個平台可以吸納更多有民主價值的國家參與，至於論壇的具體目標就是「圍堵中國」。

土屋圭司指出，今年一月來台道賀蔡英文總統勝選的時候已經向AIT處長酈英傑提出這個構想並達成共識，論壇本來預計是在蔡總統520就職大典的這段期間舉行，可惜受到疫情影響而延宕。不過我們可以先持續這樣的氛圍，希望以後能定期輪流舉辦，長期下去相信能凝聚安全的共同認知與共識。

土屋圭司說，台灣的邦交國集中在太平洋島國，去年不幸看到索羅門與吉里巴斯的外交轉向，對於這樣的發展日本跟其他國家同樣抱持高度危機感。日本每三年就會跟太平洋島國舉辦高峰會，明年將在日本三重縣舉辦，現在日本也在擬定相關腳本，希望能讓太平洋島國了解跟台灣維持邦交的重要。

土屋圭司又說，上次的太平洋島國高峰會，紐西蘭與澳洲也以觀察員身份參加，希望未來共享民主自由普世價值的國家也能一起加入。

至於日本有無可能制定日版《台灣關係法》？土屋圭司指出，在日本民間，尤其是以李登輝之友會為中心，也在研究制定日本版的《台灣關係法》。這不只攸關台日，也要看未來中國的變化，必須連動考量，不過先做好研究的準備是當下重點。

(中時 )