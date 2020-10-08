《甜蜜出走》曾贏得柏林影展新世代水晶熊獎。（金馬提供）

台北金馬影展自2015年起開辦「青少年電影課」以來，每年都超過數百名對電影有著濃烈興趣的年輕影迷夢想加入，但限於空間，每屆僅能錄取20餘名幸運學子進入殿堂，今年金馬影展再創新局，首推「影迷新世代」單元擴大各層面，精選近20部作品加上印記推薦，方便同學和師長辨識。

其中5部被擺進「影迷新世代」的新片，包括本屆柏林影展「新世代」單元分別由青少年評審與國際評審選出的最佳影片，1部是導演亞歷山卓洛克威爾指導自己子女主演的《甜蜜出走》，另1部是墨西哥導演薩繆爾奇西里奧波一鳴驚人的《小狼居家守則》，而《青春簡單愛》與《災星少女》不約而同關注少女成長故事，但前者宛如德國女生版《刻在你心底的名字》，後者則以動畫呈現，並獲得安錫動畫影展的最佳影片。至於新科奧斯卡影帝瓦昆菲尼克斯背書推薦的《Gunda》更以動物視角來探索世界，手法新穎、結局揪心。

除了這5部，金馬也從其他單元精選近20部影片推薦給有興趣藉由電影望向世界、深入議題的師生們，包括入圍金馬獎的《狂舞派3》、《男兒王》、《嗨！神獸》、《我的兒子是死刑犯》、《廢棄之城》，以及《85年的夏天》、《摯愛之路》、《消失的死刑犯》、《樂咖浮生錄》、《未來的我們》、《閃電奇俠剛達拉》等國際電影。

(中時 )