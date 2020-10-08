身體有病痛或異常，有時會被假相騙了！急診醫田知學分享一病例，一家四口從市區搬到郊區較大的舊房子，卻出現靈異現象。2個小孩說，爸媽不在家還有哥哥、姐姐陪玩，甚至他們的父母也來了，最後連屋主夫妻也見到「不存在的一家人」，嚇得女主人求助廟公，在神明指示下遇到一位家醫科醫師，終於找到答案，原來是家中油漆搞的鬼。

田知學在《醫師好辣》節目中表示，他們一家住40年老房子，感覺有幾分陰森，油漆斑駁，一片片碎裂崩落後，小孩子摸了油漆再觸碰玩具、經嘴巴而吞下肚，罪魁禍首就在油漆裡面。後來全家去檢測，4人全都慢性中毒。

田知學說，若是急性鉛中毒，會出現頭痛、噁心、意識不清等症狀，慢性鉛中毒雖可慢慢代謝掉，但小孩鉛中毒卻會對神經出現不可逆的反應，造成他們注意力不集中，功課變差，現在的油漆鉛含量已幾乎沒有，但面對生活中的鉛製品要非常小心。田知學說，碰到這樣的情形，她建議屋主應重新裝潢，換掉舊漆，該名醫師甚至叮囑，工人在處理時也要戴口罩，以防鉛侵入體內。

至於為何小孩可看到4人在家裡出現，田知學說，這可用神經學來解釋。A預設了一個場景，B有聽到也落入場景，爸媽有聽到，所以也跟著進去，所以他們的幻覺會出現類似的場景。

(中時新聞網)