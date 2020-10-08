超商的鋁箔包飲料一直以來都有10元300ml、15元375ml兩種價格，彼此容量只相差75毫升，就有一名網友在PTT八卦版發文，很疑惑這樣15元的鋁箔包到底誰會買？引起網友熱烈討論。

原PO指出，照理15元的鋁箔包不是應該要450ml，為何容量卻只有375ml，怎麼算都是買10塊錢的最划算，讓網友紛紛留言，「靠，被騙了」、「我都沒算過，直接買375的」、「你不就因為這樣買10元的，商業手法很成功啊」、「可以多花5元買兩瓶10元的，賺！」，但也有人主張這兩者喝起來味道不太一樣，「10元喝起來有焦糖牛奶糖的感覺」、「喝起來真的不同，應該是產線有差，成品也有差」。

然而有內行網友回文，其實早期這些10元鋁箔包都只有250ml，但有一天生活泡沫茶飲系列突然全都無條件增加50ml做為促銷手段，激得其他廠商也開始跟進促銷，所以就變成10元飮料都有300ml直到現在，「生活促銷了20年現在就變規格品了」。

(中時新聞網)