台南火車站古蹟修復工程預計明年底完成，美輪美奐模樣讓人期待。(曹婷婷攝)

台南火車站古蹟修復工程預計明年底完成，美輪美奐模樣讓人期待。(曹婷婷攝)

國定古蹟台南火車站120歲，目前正進行修復中，預計明年底完工，未來2樓將有旅館、餐廳，慶祝台南火車站120歲、台南設市100年及改制躍升六都10周年，10月17日、18日兩天有「蒸汽火車之王」DT668將再次從台南啟動行駛，期間限定7車次，沿途也安排列車劇場讓民眾回味老火車魅力及感受藝文氛圍，並將邀請捐助防疫物資的各界人士搭乘。

南市府與台灣鐵路管理局合作舉辦「百年旅途：台南車站的過去、現在與未來」展覽，台灣史上最後一列蒸汽火車、有「蒸汽火車之王」DT668，17日由仁德保安車站一路行駛到善化、18日由善化行駛到後壁，4節車廂、每節可容納60人，8日下午起售票，每張票100元，除了搭蒸汽火車，也邀動力火車開唱及特色市集等活動。

台南市長黃偉哲表示，擁有120年歷史的台南火車站，南來北往承載許多台南人日常通勤、上學或外出旅遊共同記憶，這次透過台南市政府文化局和文資處及台鐵合作舉辦的「驛藝生輝：追雲去」懷舊系列活動，藉著靜態珍貴老舊影像記錄回顧車站百年風華，同時還有最重要的「蒸汽火車之王」DT668再啟動限定車次，帶領人們見證台南鐵道歷史的變遷，也期待整體邁入新的進化與改變。

國定古蹟台南火車站第1代於1900年5月落成啟用，為台灣少數位於清領期舊城的現代車站，第2代火車站於1936年使用迄今，修復工程預計明年底完成，2樓閒置多年的鐵道餐廳及旅館，將以委外方式，配合工程完工恢復經營。

台鐵台南站站長林煥堂表示，台南火車站最大的特色，是它為目前鐵路局的車站中，唯一有鐵道旅館和鐵道餐廳的車站。他說，台南火車站2樓鐵道餐廳及旅館，從建造時就有，後因現代旅舍興起，鐵道旅館舒適性沒那麼好，1965年停掉，鐵路餐廳也在1985年熄燈，台南車站2樓閒置至今。

林煥堂指出，2017年11月古蹟修復工程展開，原訂明年4月完工，因古蹟修復過程有許多未知狀況，第1月台雨棚更因布掛纜線問題複雜，工程延至明年底完成。

(中時 )