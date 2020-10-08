打流感疫苗後發燒！女童今送急診，醫揭「48小時」很重要。（圖／吳昌騰醫師提供）

公費流感疫苗超夯，開打三天首批配送的量就被打完。林口長庚兒科主治醫吳昌騰分享，1歲多的女童昨打完疫苗後，今凌晨開始發燒，家長緊急送醫檢查。醫師表示，有些人打完疫苗會出現發燒等反應，但多在48小時內自動消失，若沒有則須盡速就醫，了解原因。

醫師吳昌騰在臉書《來講兒科急診的543》上發文表示，昨天一名1歲多的女童，去台北市中山區衛生所接種流感疫苗，返家休息後，今天凌晨6點左右開始發燒，家長很擔心便帶女童來急診就醫。

吳昌騰指出，替女童詳細檢查完後，發現她的精神活動力OK、食慾也OK，於是就向爸爸說明流感疫苗注射後應注意事項。其中接種疫苗後，有些人會出現全身輕微反應，常見的包括接種部位紅腫、發熱、不適與肌肉痠痛等症狀。

吳昌騰也說，接種流感疫苗後的48小時內，約有1到2%的人會出現發燒反應，這種發燒是自限性的，通常在1、2天內不需要任何處理就會自動消失，且溫度通常也不會太高，一般不會高於39度，而小孩子通常也是能吃、能睡、能玩。

吳昌騰也提醒，需要注意的是，若小孩接種疫苗48小時後，仍持續發燒，可能代表另有感染或是其他發燒的原因，這時候就務必要就醫，抓出可能的原因。

【本文獲吳昌騰醫師授權】

(中時新聞網)