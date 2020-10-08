美國國家安全顧問歐布萊恩（Robert OBrien）於美東時間7日警告中國大陸，不要試圖以武力收復台灣，並強調兩棲登陸是出名的困難，而且美國將如何回應有很多不明確的地方。

路透報導，歐布萊恩在內華達大學拉斯維加斯分校的一場活動中表示，中國正在進行大規模的海軍建設，其力度很可能是自第一次世界大戰前，德國試圖與英國皇家海軍競爭以來從未見過的。

歐布萊恩表示，大舉發展海軍的目的之一，是獲得將美軍趕出西太平洋的能力，並使解放軍可以在台灣進行兩棲登陸，但兩棲登陸是出名的困難。

當被問及如果中國試圖併吞台灣，美國有什麼選項時，歐布萊恩指出，這不是件容易的事，而且關於中國攻擊台灣，美國將會如何回應，也有太多的模糊性。

歐布萊恩重申，美國呼籲台灣增加防衛支出，並推進軍事改革，向中國表明動武的風險。歐布萊恩說，正當中國進行70年來最大規模的軍力提升之際，並不能只憑GDP的1％防衛支出就想擊退中方。台灣需要在軍事上把自己變成一隻「豪豬」，而且「獅子一般不喜歡吃豪豬」。

(工商 )