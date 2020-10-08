桃園市文化局今年以「水彩的可能」作為水彩藝術展的主題，邀集國內37位藝術家，共計111件不同風格的創作，其中藝術家侯忠穎表示，自己長年來都是創作油畫，這次被藝術展的主題吸引，盼自己能創造出更多水彩的可能。

桃園市文化局近年來重視水彩藝術的發展，2017年起規畫「活水」國際展，邀請多位國際水彩藝術創作者共同參展、交流，2018年起辦理的「水彩的可能」則是以國內藝術家為主，2大水彩展覽皆以雙年展的形式呈現，秉持多元創新之理念，期望透過藝術家之手將平易近人的水彩媒材，以開創性樣貌呈現並推廣到各地，為台灣水彩扎根更放眼國際。

藝術家侯忠穎提到，自己長達18年的畫畫生涯都是以油畫為主，大概有8年完全沒有接觸水彩，當時認為油畫比較有趣、較難掌握，而水彩是人人可觸及的生活美彩，水彩的表現、技法及題材都容易被侷限，今年則被「水彩的可能」主題吸引到，便覺得「總算在思考水彩的可能」，侯忠穎以「手」作為畫作的主脈，描繪手的各種意象。

提到難處，侯忠穎說，水彩的紙張尺幅有限制，不像油畫想畫多大就畫多大，未來可能會更換紙質再行創作，表示自己也很欣賞許多水彩大師的前輩，期許自己能夠創造畫作更多的可能性。

2020桃園水彩藝術展自10月8日起至25日止在桃園市文化局第一、二展覽室及2、3樓畫廊展出，邀請喜好水彩藝術的同好們一同開創水彩新視野。

(中時 )