浩角翔起主持民視八大《綜藝新時代》新一季，全新單元體驗365行，目前已錄4集，內容包含到清境當牧羊人、去埔里當百香果農，以及到果菜市場叫賣蔬菜等，浩翔8日特地凌晨3點多就出門體驗早餐店工作，與來賓曾甜、籃籃一起跟隨老闆腳步送暖獨居老人，2位來賓還許諾為獨居老人包下一年分早餐，浩子感動表示：「我們這一季真的很有溫度。」但他也承認挑戰不小，「去清淨我本來笑阿翔很遜，結果我被羊隻踢到蛋蛋，那天小嫻也在」。

問及兩人最怕什麼行業，浩子搶先爆料：「阿翔最怕坐船，他上去就暈了，完全不能主持。」阿翔不甘示弱說：「他怕很多，我記得上次錄影，」浩子立刻接口：「壞蛋，我知道你要講什麼，牛蛙！」阿翔驚訝他竟能猜出自己所想，浩子解釋：「那一次大概有2萬隻牛蛙，整個池都是牛蛙的精液，我還被貼臉。」至於有無可能挑戰葬儀社，阿翔笑說：「這也是他稍微害怕的，他吃完晚餐或喝酒後，如果說起鬼故事都會默默走開。」浩子解釋自己「有點感受」，「十幾年前在家裡，有次睡覺醒來，感覺有東西整個從後面進入，要把我（靈魂）推出來的樣子」。

浩角翔起與籃籃（中）挑戰早餐店任務。（民視提供）

阿翔與澎恰恰同屬明星棒球隊，被問到是否私下關心對方，他表示：「大家都在群組上幫澎哥加油打氣，我沒有特別私下說什麼，澎哥有需求，我們都在，他平常也比較少在群組發言。」澎恰恰7日開記者會說想募資開拍《三點半》，阿翔對此說：「角色找我們當然願意啦，無酬的部分要問經紀公司。」至於是否找澎恰恰來上節目，浩子笑說：「太早他可能無法，其實我們也無法，他可以來代班。」

(中時 )