蔡卓妍（左起）、鄭秀文、佟大為3人在片中各懷鬼胎。（華映提供）

香港懸疑電影《聖荷西謀殺案》由香港天后鄭秀文、蔡卓妍（阿Sa）及佟大為合作演出，台前幕後均是黃金卡司，這回鄭秀文再次挑戰高難度角色，變身腹黑主婦，外表看似樸實單純，但內心藏有驚人的秘密，高難度的演出獲得好評，雖再次與香港金像獎影后擦身而過，但她樂觀的說：「拿獎不重要，我以這部電影又開拓了新的戲路才是最棒的事。」

電影由香港知名導演及作詞人的潘源良執導，改編自劇作家莊岩梅的同名舞台劇作品，由《踏血尋梅》導演翁子光改編成電影劇本，鄭秀文在收到劇本時就感到驚艷，她笑稱有種觸電的感受，「主角的角色被塑造得好立體，內心深處有不同層面層次，我希望自己的演繹能讓觀眾看到這個人物的複雜性，亦正亦邪，亦善亦惡。」

而在《聖荷西謀殺案》中，加入演技越來越成熟出色的蔡卓妍及大陸實力派男星佟大為演出，原是好友的3人，因各懷心事而引發各種猜疑，再加上長期的壓抑，3人似乎都有理由可以殺害對方，引發一場無法挽回的結局。電影30日上映。

(中時 )