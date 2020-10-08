弘光科大舉辦日本浴衣文化節，旅日名師指導學生穿著浴衣。（王文吉攝）

弘光科大舉辦日本浴衣文化節，日本舞踊家西川淑敏指導浴衣舞蹈。（王文吉攝）

弘光科技大學在雙十國慶前夕舉辦「2020日本浴衣文化節」，旅日名師指導百位學生穿著日式浴衣，妝品系、美髮系學生協助妝梳造型，再請日本舞踊家西川淑敏指導浴衣舞蹈，學生穿著節慶時穿的浴衣踩街跳舞，餐旅管理系師生配合製作日式和果子，食品科技系師生烘烤日本百年木村屋紅豆麵包當點心，校園彌漫濃濃的日本慶典文化。

國際長田其虎表示，受到新冠肺炎疫情影響，出國交流學習活動幾乎停擺，「我們就讓世界走進校園！」除透過線上課程、講座持續與世界各國大學交流，也從8月起規劃日本文化基礎課程，內容包括日文基礎班、旅遊會話、和服文化、唯美色彩學、經典梳編、木村屋紅豆麵包製作、和果子製作、日式彩妝技術講解示範、日式客服接待文化等課程，營造國際化學習環境，10月8日最後一個課程安排日本浴衣文化節，展現學習成果。

旅日多年熟稔日本文化的國際處日本交流組組長高藤彩麗指出，由於國外疫情尚未趨緩，大家無法出國，浴衣文化節活動開放報名後，許多同學搶著報名，百個名額一下子額滿，學生非常期待穿上傳統的日式浴衣，在校園內便能體驗到濃厚的日本文化，吃日本道地的點心，不必搭飛機，便在校園內感受傳統的日式慶典文化。

8日上午9時起，學生陸續輪流換上日本浴衣，妝品系學生協助日式彩妝，美髮系學生則幫忙整理頭髮，校長黃月桂也換上日式和服與學生一起同樂。高藤彩麗表示，日本浴衣屬於比較輕便的服裝，用棉布製作，在慶典、廟會都會穿著裝扮，這次在國慶日前舉辦，讓師生用不一樣的國際慶典裝扮，來為國家慶生。

換上浴衣的同學，在日本舞踊家西川淑敏指導下，跳起了浴衣舞蹈。同學跟老師指導，依照音樂踩踏，雙手搭配節奏揮舞，細膩的演繹出日式舞蹈的優美，重複的幾個動作熟練之後，同學走出教室，穿梭在校園內踩街舞蹈，不少路過同學看到紛紛拿起手機拍照，直呼「好像置身於日本慶典活動中呀！」

學生鐘玉如說，自己很喜歡日本文化，平常也有在學習日文，得知學校有這樣的活動，馬上報名參加體驗，「第一次穿上日式浴衣，還在校園內踩街，覺得很好玩。」另一名學生李佳蓉說，之前有上過日式彩妝課程，化妝過程很注重細節，知道有穿日式浴衣體驗，於是跟同學一起報名，「我覺得很新鮮，在學校就能感受到日本文化。」許多參活動的學生也說，學校有很多出國與日本交流交換的機會，疫情過後一定要去參加。

(中時 )