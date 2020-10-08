甫獲金馬獎8項大獎提名的《無聲》即將上映。（台灣電影起飛大聯盟提供）

台日合拍電影《戀愛好好說》也將接棒登場。（台灣電影起飛大聯盟提供）

七月甫成立的「台灣電影起飛大聯盟」成效立竿見影，不僅疫情期間每月維持4至5部國片登場，截至九月底，包括全台票房創8000萬的暑期國片冠軍《可不可以，你也剛好喜歡我》、票房大破6500萬的《馗降：粽邪2》、台灣第一部iPhone拍攝、獲獎連連的電影《怪胎》等，兩個半月總票房已高達2.65億，碩果累累，平均每月進帳上億，堪稱國片大豐收。

據統計，雖然台灣戲院票房今年受疫情影響，較去年同期縮水58.38％，但今年台灣電影卻一枝獨秀，整體票房高達4億台幣，雖仍較去年同期5.15億減少了22.33％，但大破千萬票房的台灣電影數量，卻從去年原本的26.83％、激增為32.26％。如此精彩表現，除歸功電影產業團隊不畏疫情、奮力表現外，也彰顯出「台灣電影起飛大聯盟」持續整合資源，展現台灣電影團結一心的精神。

若再加上日前上映大破3千多萬票房的《刻在你心底的名字》推波助瀾，甫獲金馬獎8項大獎提名的《無聲》、6項大獎提名的《孤味》，以及台日合作的《戀愛好好說》等聯盟國片持續加碼登場，預計很快可望帶動台灣電影整體票房上看5億大關，從而號召更多觀眾進戲院看國片。

(中時 )