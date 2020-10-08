日本政府周四公布的數據顯示，日本9月服務業信心升至兩年半新高，顯示該國正持續從新冠肺炎疫情的毀滅性衝擊中逐步復甦。

這項官方調查是針對計程車司機、飯店與餐廳員工等所謂「經濟觀察家」的人員所做的調查，結果顯示這些工作貼近消費者與零售趨勢的服務業人員，對當前經濟狀況的信心較8月升高5.4點，達到9月的49.3點，創下2018年4月來新高，亦為連續第5個月上揚，為政府防止經濟進一步衰退的努力帶來好兆頭。

日本政府在報告指出，受到大流行病的影響，經濟情況仍然嚴峻，但信心正持續改善。儘管對新冠肺炎疫情的擔憂仍然存在，經濟信心可能繼續恢復。

另一項民間調查則顯示，儘管疫情對銷售造成衝擊，但政府和央行挹注的大量資金幫助企業得以存活下去。民間智庫Teikoku Databank周四表示，本財年上半年（自4月起），日本企業破產家數總計為3,956件，較去年同期減少5.2%，創下將近16年來新低記錄。此外，破產企業總負債金額達6012.5億日圓（相當於56.7億美元），創下史上次低記錄。

(時報資訊)