賴唐鴉在老厝四周遍植斑蝶的食草、蜜源。（謝明俊攝）

賴唐鴉出生在賴家古厝三合院。（謝明俊攝）

篆刻是賴唐鴉早年習得的國藝之一。（謝明俊攝）

賴唐鴉的陶罐作品非常受歡迎。（謝明俊攝）

賴唐鴉將老厝變成家庭美術館，沿續自己的創作生命。（謝明俊攝）

賴唐鴉家庭美術館遍植斑蝶食草蜜源，引來大批斑蝶繁衍。（謝明俊攝）

陶藝篆刻名師賴唐鴉，少年家貧離鄉當繪彩學徒，一路半工半讀，完成美術學業，學遍書法、國畫、篆刻、陶藝，還投入三峽李梅樹紀念館策展及社區營造，力推友善環境理念，5年前賴唐鴉葉落歸根，將老家打造成蝶蝴樂園，讓許多名流驚豔流連，希望能傳承年青輩返鄉發展。

秋初，頭份水流東賴唐鴉家庭美術館園區一隅，一排白色小花野草叢中，數10隻斑蝶翻飛花間，讓人驚豔，苗栗縣副縣長鄧桂菊不住驚呼：「怎麼沒人早些告訴我有如此美麗的地方？」頗有相見恨晚之憾。

賴唐鴉家庭美術館，前身是賴家古厝，賴家世居三合院古厝雖然才三代，但座山面塘，景色秀麗，頗有風水中太師椅的氣勢，草木鬱鬱，打造成斑蝶們的世外桃源，似乎順理成章。

賴唐鴉58年前出生在古厝裡，幼時罹患了當年最流行的小兒痲痺症，讓賴唐鴉不良於行，老天關了一扇門，卻還打開另一扇窗，讓賴唐鴉擁有一雙巧手、一對利眼和一個聰慧的腦袋，讓他在藝術世界裡打出一片天。從國小書法比賽代表，到國中上工藝科，隨手用線鋸就可切出美麗的木花，賴唐鴉的藝術天份來自上天。

少時家貧，賴唐鴉從興華國中畢業後就到新竹當傢俱彩繪學徒，原以為可以藉此機會學國畫，後來發現那只是器匠式的工作，賴唐鴉一再更換工作來找尋學畫機會，在北部多年的艱苦生活，卻幸運地讓他遇見多位良師益友，學習國畫、書法、篆刻，還以此維持多年的生活。

賴唐鴉成年後遺憾，就是未能好好讀書，所以當他自己有能力後，努力地半工半讀加上大姐的資助，完成復興美工至國立藝專的美術學歷，但事實上，他就學時展現的美術技藝卻是來自他的工作磨練，技巧水準早已超越同學許多。

「我學畫、篆刻，都是在旁邊用看的，看過就留在腦中，揮手即就」年青時賴唐鴉仿彿是塊泡棉，也像是條八爪章魚，一接觸任何東西，立即就吸為己有，而且還會涵括到周邊學問，就像他學篆刻，是從磨印石開始入手，一直到刻印，編印文，甚至到線裝，他都能精通。

藝專畢展，賴唐鴉擔任策展人，租下國父紀念館當展場，租約談妥後，館方卻片面更換內容，讓賴唐鴉氣憤不已，串連同學要拒展表態抗議，在當年威權時代，這是多麼驚天之舉，同學虛與委蛇，卻私下通風報信，開展當天，還串聯企圖將賴唐鴉灌醉，結果反被賴唐鴉擺平，賴唐鴉帶著酒意，直奔國父紀念館，將自己畫作切下換上中指抗議海報，驚動館方警衛，場面一度混亂，最後大家同意息事寧人，免掉一場紛爭。

藝專畢業後多年，賴唐鴉在一次機緣下踏入鶯歌學陶藝，憑著藝術天份闖出名號後，更將鶯歌陶藝結合上藝術家的筆繪，讓鶯歌陶藝更上一層樓，他也因而搬到三峽白雞山上別墅，開始他追求生態自然，友善環境的信念。

三峽知名的李梅樹紀念館，一度因缺乏適當經營而沒落，賴唐鴉偶然發現後投入策展，將展覽型式開放走入周邊社區老街巷衖，獲得廣大迴響，成功地讓李梅樹紀念館重新發揚光大。

5年前，賴唐鴉因胞弟意外過世，帶著妻子回到老家，決定落葉歸根，經過幾年的整理，將老家變成家庭美術館，繼續沿續自己的藝術創作生命，更將老厝的周邊山林，遍植各種斑蝶的食草、蜜源，打造成斑蝶的世外桃源。

「友善環境，是我追求的目標，更重要的是，要教導年青輩，如何培養能力留在家鄉繼續為生態保護而努力，餓肚子是沒法談理想的」賴唐鴉曾歷經生活的苦，所以絕不會不食人間煙火，在2者之間尋求最大公約和平衡，他相信靠著努力終可達成。

(中時 )