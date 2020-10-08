台南市立文化中心停車場舉辦動土儀式，台南市長黃偉哲（中間米黃夾克執鏟簽名者），停車位將可增加4倍。（程炳璋攝）

經常舉辦藝文活動台南市立文化中心僅有51個停車位，多年來民眾卻苦於車位不足難停車，台南市交通局將以3.74億經費，在旁邊打造一座立體停車場，各增200多個機車與汽車停車位，一勞永逸解決停車問題。

台南市立文化中心每年舉辦近百場大型藝文活動，內部卻僅有51個停車格位，民眾參加活動時，停車是一大頭疼問題，加上附近還有德安百貨商圈，停車需求量大，車位嚴重不足。

台南市交通局規畫在文化中心旁邊興建一座地下1樓、地上8樓的立體停車場，占地2300立方公尺，提供汽車位219席及機車位279席，緊臨崇明10街，全部經費3.74億，申請前瞻計畫補助1.8億，市府自籌1.94億，8日動土，預計111年底可完工，112年初啟用。

台南市長黃偉哲主持動土儀式，他希望工程單位加快腳步，可以提供完工，讓市民享受便利的停車空間。

台南市交通局長王銘德表示，文化中心在施工期間將有停車黑暗期，交通局訂有配套措施，民眾可就近選擇森活停車場、榮譽街停車場、巴克禮公園停車場、德安百貨停車場及長榮酒店停車場等，總計可提供1133個小客車格位、574席機車格位。

(中時 )