一名網友日前在臉書以「拍出你們最引以為傲的地方」為題，自曝家中床底奇觀，照片中掀床底部竟放滿各式零食，規模壯觀，網友一看驚呼：「你床下是開7-11嗎」、「不知道還有沒有缺室友」。
這名網友在臉書《爆廢公社二館》徵求大家拍出家中最引以為傲的地方，並自己率先PO出她床底下的秘密基地，從照片中可見，床墊一掀開，擺滿了各式零食，從洋芋片、餅乾、巧克力應有盡有，而且排列整齊，畫面壯觀，如同一間小型超商。
照片曝光後引起眾人驚嘆，紛紛回應「你床下是開7-11嗎」、「你這個是營站了吧」、「這床底...厲害」、「全家就是妳家」、「『用久』柑仔店」、「以後殭屍病毒，我一定先逃去妳家」、「有點猛，水也囤一點萬全」。
還有人好奇這麼驚人的存量，多久才能吃完？狂問「是不是吃一包就要補一包」、「這晚上睡覺不會被螞蟻搬走嗎？」、「掀起來怎麼感覺有『歡迎光臨』的聲音」、「如果地震，全台灣大概剩你還活著」、「不知道還有沒有缺室友」。
(中時新聞網)
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