漢來美食進入展店高峰期，隨著10月份到來，全台百貨周年慶開跑，漢來美食展店工作也配合百貨年度最大促銷期陸續開展，包括「五梅先生」高雄巨蛋店、新品牌「上菜」片皮鴨桃園台茂店和「安那居」高雄夢時代店等分店的展店，都將在第四季完成。

漢來美食今日公告9月營收3.37億元，月減7.61％、年增7.07％；第三季營收10.14億元，季增67.13％、年增8.12％；累計前三季營收24.6億元，年減13.24％。

漢來美食表示，因多箭齊發的經營佈局奏效，並且受惠境外消費轉為內需及政府對觀光餐飲業的接連振興措施，在第三季已大幅追回因新冠疫情而漏失的上半年業績，加上９月有中秋禮盒暢銷的助攻，單月及第三季的營收雙創歷史同期新高。

漢來美食一口氣在7月份開出新品牌安那居、漢來湯包高雄夢時代分店，以及世貿名人坊，並且推出乾拌麵品牌「來拌麵」進軍電商與零售通路，多管齊下的努力果然為第三季創造亮眼的成績。漢來湯包高雄夢時代店在開幕短短2個月時間即開始獲利；世貿名人坊更是月月都超出預期業績，成為大台北地區高檔人氣餐廳。

時序進入第四季，向來為餐飲消費旺季且有百貨周年慶的週邊效益，漢來美食預期仍可延續振興效應，在實體店面及電商事業的業績衝刺追趕下，全年營收有望超前去年的表現。

漢來美食分析，2020年全球飽受新冠疫情影響，所幸國內疫情穩定控制，讓國人可以安心在境內休閒消費，因為無法出國，致使國人的消費預算只能用在國內旅遊和聚餐上，甚至今年在節慶送禮的市場反應都有比往年熱絡的情況，漢來美食今年的中秋月餅及禮盒營收就比去年成長約一成。

(中時 )