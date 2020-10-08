近日水情緊張，史上首次在10月水情就亮起亮黃燈，經濟部部長王美花表示，下週將親自主持召開水情會議，呼籲大家要節約用水，例如在刷牙、洗手時，水龍頭可以適時關上，也可以改變洗澡習慣，用淋浴取代泡澡。

王美花在部務會議前接受媒體採訪時表示，今年是1964年以來唯一沒有颱風的一年，沒有颱風雖然沒有損害，但相對來說水也進得很少，「集水區的浸水也是統計以來歷史最低」，這是很少見的情形。她解釋，因應氣候變遷、調適極端異常氣候，這幾年啟動包括南水北調、北水南調、節約用水、開發水源等措施，過去是有些幫助，但今年水量是少見的情況，下週就會親自主持召開水情會議。

被問到是否有節水小撇步，王美花笑說，她發現在洗手等抹肥皂、刷牙時，「水龍頭開著讓它流」是很浪費的，我發現男生有這現象，正確的作法應該是要洗的時候再開水，平時也應該把節水放在心上，像她也改掉過去喜歡泡澡的習慣，改用淋浴來節水，「再想一下怎麼可以省水，一點一滴都很有幫助」。

(工商 )