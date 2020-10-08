聖暉（5536）集團今日公布9月合併營收達11.02億元，由於中國半導體科技製程設備出貨及工程服務進度放緩，9月營收年減6.72％。不過，聖暉持續受惠台灣、東南亞地區接單需求暢旺，帶動第三季合併營收達33.15億元，年增11.39％；前三季合併營收提前衝破百億大關、達到102.52億元，年增8.65％。

聖暉表示，第三季營收成長，主要受惠於無塵室機電整合工程業務，隨著包括半導體、生技醫療等客戶建廠擴產的需求增溫，且施作工程穩定進度認列下，貢獻整體業績表現向上成長，加上高科技製程設備出貨及工程服務、以及包括電子零組件、食品等產業，對於機電工程整合服務的需求暢旺挹注。

聖暉隨著第四季設備出貨及施作工程服務之產業旺季挹注下，有助於集團各工程案件進度，以及兩岸生產基地的產能利用率，維持一定水準之上。

聖暉表示，因疫情不確定因素猶存在下，對整體營運仍持謹慎觀察看法。今年以來，因台商回流與全球供應鏈加速重組的態勢明確，集團積極爭取台灣、東南亞地區建廠擴產的接單動能，創造集團整體訂單保持良好的能見度，目前聖暉仍持續關注疫情走向，並發揮多產業、多區域、多工種等布局策略，持續擴大業務拓展腳步，有機會創造集團營運規模向上成長。

(工商 )