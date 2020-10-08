國民黨下午針對自由時報今（8）日於A14版刊載「年底衝6千億，執行署開鍘大戶包括欠款27億的國民黨」，指欠稅排行榜國民黨第三名的新聞內容發表聲明，指報導與實際情形有所差異。國民黨除提出澄清，並要求自由時報應予更正。

國民黨說，該報導文中提到「國民黨被黨產會認定許多黨產為不當取得，經凍結、追徵及處分，遭移送強制執行約28億元，目前僅繳2740萬3427元，還有27億7301萬9856元待執行等云云…」；但上述執行案件，目前都遭台北高等行政法院裁定停止執行在案（即本訴判決確定前，不得執行），對於該報導並未詳加說明，僅以斷章取義的方式報導，又以斗大標題凸顯國民黨欠款情事，此作法已嚴重造成民眾誤解國民黨，並損及國民黨聲譽，國民黨要求自由時報應予更正。

國民黨強調，新聞報導應公正、客觀，不應淪為特定政黨抹黑、潑糞對手之工具，也呼籲報導應完整說明全部事實，以避免誤導社會大眾，造成誤解，並喪失媒體之公信力。

(中時 )