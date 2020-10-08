副市長令狐榮達指出，「2020台中市青年模擬聯合國」，特別保留8成名額給在台中學子，接軌國際。（陳世宗攝）

「2020台中市青年模擬聯合國」，將於10月17、18日在台灣大道市政大樓登場，副市長令狐榮達8日說，此次邀請全國330名高中、大專院校學生參與，特別保留8成名額給在台中學子，模擬聯合國會議議題攻防過程，並邀請各國來台留學生組成觀察員，增進學生間的實質國際交流。

台中市政府秘書處指出，2020台中市青年模擬聯合國，將邀請前外交部長、現任中美經濟合作策進會理事長歐鴻鍊擔任開幕演說嘉賓，美國傅爾布萊特學術交流基金會執行長那原道博士(Dr. Randall Nadeau)及國際關係領域研究學者等人分享國際交流心得等。

令狐榮達指出，受新冠肺炎疫情影響，全球國境封鎖國際交流受限，市府特舉辦模擬會議，盼促進學子間國際交流；以「東協區域論壇」、「國際貨幣基金組織」、「聯合國人權理事會」、「世界衛生大會」4個委員會，討論南海爭議、後疫情時代經濟重建、南蘇丹人權危機、空氣污染與兒童健康等議題，培養分析公民議題的邏輯思維。

2020台中市青年模擬聯合國主席團副主席蔡亮怡說，青年模擬聯合國除是想法交流的平台，更注重代表間的協商、溝通與合作力，這些都是解決社會議題必須具備的軟實力；盼藉此跳脫框架、拓展視野，以更宏觀的角度思考台灣在世界舞台的定位。

市府秘書處長顏迺倫強調，市長盧秀燕非常關心教育、青年議題，提出「青秀台中」青年政策，並成立「青年事務諮詢委員會」，傾聽中市青年對各項市政的想法；許多青年學子原訂參加的國際交流計畫因疫情影響而被取消或暫緩，市府特在加強防疫措施後舉辦，讓學生有更多交流學習機會。

(中時 )