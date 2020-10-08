日前一名女網友在臉書PO出一張照片，並表示一對父子在饒河夜市擺攤到凌晨，國小男童累癱在父親懷裡，引發網友心疼。不料事後有人爆料，這對父子從金山老街賣到台北，明明生活很好過卻用愛心來騙人。而地瓜男的妻子也出面澄清，表示家中經濟沒那麼差，擺攤只是正常工作賺錢，沒有濫用愛心、對外募款，對於網友偷拍上網，還營造他們可憐形象，害他們無端遭到指責，相當氣憤又委屈。

一名經營服飾店的女老闆娘4日於自家臉書粉專長文寫下，中秋連假期間至饒河夜市，看見一對父子，幫忙擺攤的8歲國小兒倒睡父親懷裡的畫面，讓她相當震撼，而當時已近凌晨12時。

這篇貼文被數千網友轉發，更有許多人說要發揮愛心。不過卻有知情民眾跳出來爆料，指這對父子從「金山老街賣到台北，明明生活就很好過卻用愛心來欺騙人們善良愛心，還捐款咧」，網路聲浪因此反轉，轉而指責這是一起濫用愛心事件。

不過，地瓜男的妻子、國小童媽媽接受《ETtoday新聞雲》訪問澄清，表示家中經濟沒那麼差，擺攤只是正常找出路賺錢，從來沒有濫用愛心、對外募款，但是網友未經同意偷拍照片，放上網路又營造他們很可憐的形象，害他們遭到外界指責，直呼「真的很扯」。

地瓜媽更質疑，該名網友自己在賣衣服，是否替自己打廣告？就算對方沒惡意，但已經造成他們的困擾了。

(中時新聞網)