今年公費流感疫苗打氣強強滾，疾管署最新統計出爐，從10月5日開打至今短短三天，總共接種126.3萬劑，遠遠超出一開始預期一個月要打300萬劑的目標。指揮中心發言人莊人祥表示，目前符合公費的對象，九大族群共有1600萬人，若再加上代購的以及自費的全數接種完，覆蓋率就有31%，再搭配做好防疫措施，流感疫情就不會起來。

在新冠肺炎夾擊下，飆出超高接種數，疾管署統計，公費流感疫苗接種數量共有126.3萬劑，第一天(10/5)：42萬，第二天(10/6)：45.2萬，第三天(10/7)：39.1萬。

莊人祥表示，今年公費流感疫苗有603萬劑，代購的有30萬劑，自費疫苗有115萬劑，只要九大族群都有接種，全民覆蓋率就可以達到31%。

而目前流感疫情還在低谷，民眾若持續保持防疫新生活，應該疫情比較不會起來。

疾管署108年同期公費流感疫苗施打總數81萬，108年同期第一天：20.2萬，108年同期第二天：32.1萬，108年同期第三天：28.7萬。

跟去年同期比起來，今年短短三天施打數量就接種126.3萬劑，比起去年同期前三天，成長率達55%。

(中時 )