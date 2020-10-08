彰化一名長期無業的56歲曾姓男子，利用寄居叔父家時，偷拍叔父家4名堂妹上廁所、甚至洗澡畫面，長達8個月，1審遭法官判7個月有期徒刑，得易科罰金21萬，但彰化地檢署認為曾男

犯後態度不佳，僅為私慾殘害近親，覺得量刑過輕提起上訴，但遭彰化地院駁回，全案確定。

檢方調查曾男去年1月至8月間，攀爬叔父家屋頂後方，持手機偷錄在廁所洗澡的4名堂妹；9月14日晚間又在偷錄時，被正在洗澡的堂妹發現，堂妹氣憤告訴爸爸，曾男見狀跳下屋頂欲逃離現場，但被叔父逮個正著，隨即報警並查獲偷拍的手機與記憶卡檔案。

一審檢察官不服上訴，認為被告與告訴人為近親，竟為滿足私慾，以手機、數位相機等器材，竊錄告訴人洗澡過程長達8個月，動機十分可惡，且犯後未向告訴人道歉，道德感淪喪，未尊重他人隱私，破壞善良風俗，認原審所處刑度過輕，易使被告心存僥倖，請求將原判決撤銷，更為適當合法之判決

二審法官審酌，因被告沒有前科，威信被告經此偵審教訓、應有所警惕無再犯之虞，且上訴後已與告訴人達成和解，也依調解條件賠償約定金額，調解後告訴人表示選擇原諒，並同意在調解後給予被告緩刑之宣告，因此認為一審判決認事用法及量刑均無不當，維持原判。

(中時 )