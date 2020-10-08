英國一名49歲男子自2008年起，只要有人想懷孕，他就在床上「真槍實彈取精」，當場將精子交給對方，12年來已成功幫助各國需要孩子的人，至少生下150名孩子。

據《太陽報》報導，49歲的喬伊（Joe），自開始捐精以來，每年至少會出生10名孩子，而且遍佈全球，包括美國、阿根廷、義大利、新加坡、菲律賓等國，而且不收取任何報酬，他說：「我的目標是捐到90歲」。

目前捐精的方式有「自然性交」、「部分性交」與「人工性交」，喬伊選擇的是「人工性交」，他會在床上「真槍實彈」後，將精液交給客戶，由對方決定如何使用。他最近一次捐精是本月5日晚上，當天他替一對同性夫妻提供服務，與女子取精辦事時，女子的另一半就在旁邊觀看。

喬伊說，他每年都會做一次性病檢查，因為如果自己沒有作好管制，難免會有風險，另母親也會做產檢，確定孩子是否有問題。

由於喬伊至今已超過150名孩子，有人擔憂未來會發生亂倫問題，對此，他認為，全球各國只有1、200個，目前還不至於會發生這種事。

(中時新聞網)