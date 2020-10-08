曾以電影《大佛普拉斯》驚豔全台的金獎導演黃信堯，推出第二部作品《同學麥娜絲》，找來納豆、鄭人碩、施名帥、劉冠廷演出老同學「四人幫」，二度與黃信堯合作的納豆幽默形容：「鍾孟宏導演和啊堯（黃信堯）導演就像四面佛化身成了兩面佛，一面跟你說完，就換另一面跟你說，讓你更清楚方向怎麼去演，我真的很喜歡他們合作的感覺。」

而首次合作的鄭人碩則表示剛開始不太適應，他說：「剛開始拍攝時，我覺得自己好像不太會演戲了也不像個演員，但導演會給我們滿滿的能量和許多突然其來的想法跟做法，有種被打掉重練的感覺，真的收穫良多。」施名帥則說「四人幫」都很想把角色演好，他說：「我演戲的時候一直有胃痙攣的感覺，結果我們四個在面臨同樣巨大的壓力下，就莫名有種革命情感，那種很自然的友情就油然而生了。」

而劉冠廷則表示《同學麥娜絲》的故事與角色貼近真實，讓他在演出時也不斷去反思自己的人生，他更談到他在第54屆金馬獎頒獎典禮擔任遞獎大使時就曾在側台鼓起勇氣跟黃信堯導演打招呼，他笑說：「我很喜歡《大佛普拉斯》，也一直想跟啊堯導演合作，沒想到願望實現了！」電影11月20日上映。

(中時 )