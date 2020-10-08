晶華國際酒店股份有限公司（2707）公告9月營收，集團合併收入為新台幣4.99億元，年減少5.04％，累計1-9月合併收入為38.72億元、年減19.95％，集團受新冠肺炎疫情衝擊的業績衰退幅度因台北晶華酒店積極轉型重新定位，加上太魯閣晶英、台南晶英及晶泉丰旅業績成長，減幅收斂。

展望第四季，上半年度的婚宴訂席因受疫情影響而往後遞延，造成下半年度的宴會場地在週末時一位難求。為達分流目的並超前部屬明年度宴會市場，台北晶華酒店提前啟動2021年婚禮專案，並釋出30個週末的好日子，每桌僅需13,900元起，10月底前簽約完成、還能獲贈總價超過9萬元的大禮包，鼓勵準新人及早下訂。

而為了搶攻企業尾牙春酒商機，台北晶華酒店亦規畫出用餐加住宿的「全包式尾牙春酒郵輪派對」專案，鼓勵結合員工旅遊以及尾牙春酒大餐，每人每晚自2,990元起，除了入住期間滿滿的吃、喝、玩、樂、買、學…等行程之外，晚宴後更首開先例，在頂樓泳池畔打造「城市星空KTV」，讓同仁們以Team Building的模式、盡享美食豐收的一年。充滿創意與豐富的專案內容，預計將引領市場潮流，並增添集團營運動能。

搶攻國旅市場住房商機，晶華酒店集團營運重點依舊全力鎖定城市度假商機，台北晶華酒店除了於週五至週日推出在市場上佳評如潮的「郵輪式度假體驗」週末親子航程之外，針對即將來臨的萬聖節更將升級活動內容，以應景的趣味課程和變裝遊行，搭配主廚特製節慶餐點，豐富的房客獨一無二的城市度假之旅。

而仿效郵輪岸上行程規畫的「晶華食藝銀行，東京美食之旅」，自推出每人3,990元起的兩天一夜菁華版之後，銷售再創佳績，由日籍管家引領旅客體驗奉茶、節慶和服、築地魚市、和風壽喜燒等涵蓋東京文化、款待與美食的旅遊精髓。此外，超高人氣的「精彩超值送下午茶」專案每房僅需4,000元起，讓旅客入住期間能愜意欣賞城市星空電影院，並悠閒享用晶華最富盛名的柏麗廳自助式下午茶，期望能透過為各領域客層量身打造的多元住房優惠，積極拓展國旅市場。

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(工商 )