國慶連假前最後一個交易日，美股反彈點燃台股多頭引信，加上蘋果新機、智能展、營運報喜等利多助燃，外資更擴大買超177億元，集中市場指數順利進取12800關，周漲371.58點、周線連2紅。大盤今日由權值三王台積電(2330)、大立光(3008)、鴻海(2317)攜手走高帶隊，引領蘋概、PCB、半導體、太陽能等主流電子族群齊力上攻，指數整場穩漲逾百點，近午聯電(2303)買盤湧入、股價觸及漲停，加上臨收買單再拉抬台積電、長榮(2603)、欣陸(3703)等，大盤甩尾收在當日最高點12887.19點，漲140.82點，總成交值增至2087.13億元，為時隔6個交易日後再現2千億以上大量。

今日外資進入連續第五日買超、並擴大買超達177.7557億元，投信買超9.5195億元，自營商買超7.7453億元，三大法人買超195.02億元。10月以來，外資累計買超331.97億元。

分析師表示，台股站上季線後持續彈升，今日在台積電領軍下，重回12800點之上，周線連2紅，累計本周上漲371.58點。可惜的是量能仍稍嫌不足，預期未來仍將落在12800~13000點間整理，目前新台幣升值趨勢未變、資金回流效應，後市仍看多。

盤面上，聯電昨夜ADR大漲7.39%，加上外資喊價最高來到45元，今日交投火熱，盤中股價一度觸及漲停，終場大漲9%、達32.2元，市值已來到3935億元，若下周衝破32.73元，市值便躍上4千億大關。蘋果新機預估下周亮相，今日蘋概族群先鋪紅毯，由大立光漲近5%、台積電漲2.26%帶隊，鴻海、精英(2331)、力旺(3529)、普瑞-KY(4966)、聯發科(2454)、正達(3149)等紛紛跟漲，助長大盤多頭士氣。國際智慧能源周14日將登場，太陽能光電展被視為重頭戲，今日太陽能族群熱呼呼，安集(6477)亮燈漲停、元晶(6443)一度漲逾7.5%，帶動聯合再生(3576)、茂迪(6244)、達能(3686)等紛紛回暖。PCB族群受惠高階NB及汽車版、陸系手機品牌HDI需求，9月營運表現亮眼，今日漲多跌少，欣興(3037)漲逾7%、南電(8046)漲逾4.5%，其餘華通(2313)、健鼎(3044)、景碩(3189)、金像電(2368)等也有1~4%不等的漲幅表現。另一方面，集邦出具報告指出，Q4記憶體仍供過於求，將均價再下調10%，衝擊市場信心，今日南亞科(2408)、華邦電(2344)與記憶體模組相關個股紛紛逆勢走低，與近日漲多的航運、金傳選站空方。

分析師表示，台股本周周線拉出長紅，連2周大漲已吞噬9月21日長黑，加上台積電盤後公布財報超出預期，多頭有機會伺機朝萬三關卡挺進，不過，美國總統大選將在11月初舉行，預期10月底前指數恐難脫震盪格局。操作上，拉回量縮止穩再增加持股為宜，不妨留意晶圓代工、新蘋概、生技、風電、運動風、二線塑化。另周一國安基金例會也值得關注。

(時報資訊)