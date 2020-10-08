行政院長蘇貞昌今（8）日在行政院會表示，境外資金匯回專法實施1年多來，迄今實際匯回資金已遠超出預期目標，可望為台灣經濟注入活水。請相關部會持續透過多元管道積極宣導，呼籲台商把握租稅優惠期匯回資金，促成更多境外資金回台投資。

蘇貞昌表示，當初推動境外資金匯回專法，是因應中美貿易戰等國際經濟情勢，透過租稅優惠獎勵資金回台投資，協助台商調整投資布局。隨後因香港反送中、新冠肺炎疫情爆發，使資金匯回程度超出預期，證明政府超前部署，才能在外在局勢遽變下化危機為助力。

蘇貞昌指出，境外資金匯回專法自去年8月15日實施迄今，實際匯回資金已達2157億元，較預期目標1333億元多出824億元，除增加國內稅收175億元、並有650億元從事投資。央行預期到明年專法施行期滿後，匯回金額可望突破4000億元。

蘇貞昌表示，聯合國「2020年世界投資報告」預估今年全球企業海外直接投資將衰退4成，但台灣今年反而投資爆發，除了投資台灣三大方案已突破1.1兆元，年底實際到位資金將突破6200億元，前7月核准外資投資總金額亦超過1320億元、年增11％。

蘇貞昌指出，財政部7日公布的9月進出口資訊，國內第三季出口值達900億美元、創歷年單季新高，並年增6％，國發會8月景氣燈號亦由「黃藍燈」轉為「綠燈」，反映國內景氣漸趨回穩，證明台灣有能力守住疫情，各項經濟指標表現亦佳。

財政部表示，截至9月底，申請適用匯回專法的境外資金共1034件、合計2254億元，已匯回存入專戶共947件、合計2157億元，優於原先預期每年匯回1333億元目標。其中，件數以個人匯回占7成較多，金額則以營利事業占6成為主，當中又以製造業占8成為大宗。

財政部指出，匯回資金中有650億元從事投資，其中616億元用於實質投資，包括電子資訊業193億元、金屬機電業136億元、民生化工業119億元、其他業別100億元、發電業66億元，另外金融投資亦有34億元。

(時報資訊)