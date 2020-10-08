全球疫情持續，台灣防疫表現優異，為今年928房市大檔注入強心針，北台灣推案量創新高，信義代銷表示，利率低、台商回流加速布局及台美供應鏈等利多加持，主計總處與民間研究機構上修明年經濟成長率，為928房市添柴火，再以新北各大重劃區來看，板橋區域人口、戶數都屬新北之最，剛性需求與置產需求均旺盛，特別以江翠重劃區具有城市建設未來性、水岸景觀與舒適度，有機會成為928檔期開始後最受矚目且交易熱絡的區域之一，知名品牌新案皆已開價6字頭。

據新北市民政局人口統計顯示，截至八月新北市人口數以及戶數前三名分別為板橋、中和以及新莊區，當中板橋區戶數為217,058戶，相較去年同期的214,525戶增加了超過2,500戶，房市剛性需求明顯，再以信義代銷來說，目前手中推案計有新店區「聯上拾玉」、萬華區「榮耀西門」、板橋區「潤泰文樺」、「大璽Master One」及「嘉品」，5案中就有3案在板橋江翠重劃區，且9月甫推案即熱銷，特別是「潤泰文樺」開案即達八成銷售。

各知名建商品牌看中板橋人口以及江翠未來性皆紛紛推出新產品，信義企業集團旗下信義開發於去年江翠北側推出信義「嘉和」熱銷封盤，今年928檔期再度推出二期信義「嘉品」，強調更靠近水岸的生活景觀，1~4樓規劃為商場，5樓為公設，6~24樓為37~55坪的擎天建築，同時信義開發也堅持提供完整「建物生產履歷」，從原料溯源到施工過程皆嚴格把關。

以地理環境來看，要坐擁河岸第一排不難，但要坐擁水岸旁的藝文特區第一排則屬不易，「嘉品」位於藝文特區第一排極珍稀的基地，開窗即可看到板橋435藝文特區，附近更有六座社區公園以及板橋國中校園為鄰，搭配五大知名團隊吳非士建築師、如榆設計、境業工程設計(三二行館景觀)、築遠工程顧問(桃園國際機場結構權威)、袁宗南(北京奧運及上海世博台灣館燈光設計大師)，甫開案已在江翠地區造成預約賞屋旋風。

「嘉品」鄰近板橋雙黃金商圈，中正商圈散步轉個彎就到，新板特區更匯集大型商場、影城百貨，食衣住行育樂一應俱全，板橋江翠重劃區早已是未來新北指標住宅區，潛在自住需求穩定，預料第四季傳統購屋旺季，將讓本來就已熱絡的房市更加升溫。

(時報資訊)