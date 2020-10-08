行政院長蘇貞昌今（8）日在行政院會表示，台灣6月以來降雨持續偏少，造成水庫蓄水量偏低，隨著枯水期即將來臨，請各單位審慎應對。在旱象解除前，請經濟部密切掌握水情，做好管控調度，並與農委會配合供給農業用水二期稻作供灌。

因應極端氣候越趨明顯且難以預測，蘇貞昌請各部會、地方政府嚴肅面對，及早準備，對台灣降雨做有效蓄存。同時，他也指出「降雨靠天，用水在人」，政府應有制度、遠見、規畫、效率、建設、管理及運用水資源，打造台灣長治久安的水環境。

蘇貞昌聽取經濟部水情報告後表示，今年為1964年以來首次至10月無颱風侵台，雖然國人生命財產免受颱風損害，但降雨不足造成水庫蓄水量偏低。經濟部雖已提前在7月調度應變，現階段民生及產業用水尚無直接影響，但隨著枯水期即將來臨，請各單位審慎應對。

蘇貞昌表示，經濟部已成立旱災應變小組，自14日起將針對桃竹苗及台中供水區實施減壓供水，請經濟部為可能受影響的高地或管線末端民眾備妥水車、供水站，避免影響民眾生活。並請相關地方政府，提供污水處理廠放流水，僅以次級用水供澆灌使用。

同時，蘇貞昌請教育部、科技部及經濟部加強節約用水的教育宣導，鼓勵產業用水自主節水，政府部門、各機關、學校用水也請儘量減省，並籲請國人共同落實節水措施。同時，除了對平日用水進行節約，也應增加區域的調度資源性。

經濟部表示，今年6～9月集水區平均降雨量創下632毫米新低，僅約歷年平均1584毫米的4成，雖然同時期用水量亦創下94年來最低，但目前水庫蓄水量仍僅約5.6億噸，西部主要水庫有效蓄水量約介於4～9成。

經濟部指出，目前民生及產業均正常供水，但桃園、新竹、苗栗、台中水情燈號9月16日起已轉為提醒的「綠燈」。由於近期降雨仍具高度不確定性，預計14日將調整為減壓供水的「黃燈」，在離峰及特定時段將減壓供水，並停供非急需或非必要用水。

經濟部表示，經盤點農業二期稻作中部以南灌區將順利完成供灌，中部以北灌區將與農委會依水情滾動檢討，並持續密切掌握水情、審慎作好各項管控及調度作為，為穩定枯水期公共系統用水需求做好準備。

(時報資訊)