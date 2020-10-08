在道瓊指數創下7個月來最大單日漲幅後，周四凌晨美股指數期貨溫和上揚，投資人正密切觀望財政激勵措施協商的最新進展。

目前道瓊指數期貨上漲211點或0.75%，為28,390點。標普500指數期貨漲0.76%，那斯達克100指數期貨漲0.83%。

美國總統川普在推特上發文支持對航空業的金援，以及其他個別單獨的激勵措施，加深了國會可能通過小規模援助方案的希望，周三美股三大指數全面大漲。道瓊工業指數收漲530.7點或1.91%，為28,303.46點。標普500指數大漲58.5點或1.74%，收在3,419.45點，且11大類股全面收高。那斯達克指數勁揚1.88%，為11,364.60點。

周三的強勢上漲，助美股收復周二大跌的失地。川普意外在推特上宣布已指示其政府停止與民主黨的新激勵案談判，直到大選之後，美股應聲重挫。

稍早前美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）再度抨擊川普退出全面協議談判的決定，但其發言人表示，佩洛西已經與財長穆努欽討論航空業的新一輪援助。

Quadratic Capital創始人暨投資組合經理人Nancy Davis表示，儘管目前關於財政激勵方案談判的不確定性仍然存在，且無論誰將贏得大選，我們都可能會有額外的財政刺激措施。基於這個不確定性，我認為對投資人而言，擁有多元化、投資標的互不相關的組合非常重要。我們應該預期未來將有更多的不確定性。

(時報資訊)