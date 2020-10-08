荷蘭銀行ING集團周四表示，得益於對電力產業的貸款調整，公司過去一年已經大幅減少碳排放。ING集團降低了對煤炭電廠的貸款，對再生能源公司則增加貸款。

ING為少數銀行團體，希望帶頭將2.4兆歐元的貸款扣緊符合於巴黎協議的要求，該協議目標將全球暖化於2050年前控制在工業化前高於攝氏2度以內的水準。

ING集團在2019年對煤炭電廠減少22%的直接貸款，對再生能源企業則增加了19億歐元貸款。

ING發展出一科學方法和工具，用於衡量和引導貸款決策。對於高排放的九個部門分別制定方法，ING對於其貸款的碳排放強度定義了多年期的路徑，即每單位經濟活動的排放水準，而路徑必須有所改變，已符合氣候變遷目標。

九個部門中，對電力部門的貸款改變，產生了最明顯改善，該部門的碳強度目前比目標低14.9%，提早達成路徑目標。對鋼鐵和水泥部門的排放強度則分別只低於路徑目標0.6%和0.9%，雖然該兩部門在ING銀行的貸款佔比稍小。

然而並非所有部門都出現改善，對房地產部門的貸款，其碳排強度比目標多了2.4%，顯示住宅在能源效率改善的速度緩慢。

(時報資訊)