高速公路局黃郁凱預報員簡報國道路況預報及疏運措施。（交通部提供）

明天就是國慶連假，高公局透過大數據分析，今日傍晚5至6點就會出現一波車潮，車多將持續至9日凌晨1時。交通部長林佳龍表示，比起中秋4天連假，國慶只有3天，車流會更集中，分流更不易，嚴峻程度恐怕更甚中秋，請交通部疏運的同仁千萬不要掉以輕心。

林佳龍下午至公路總局聽取疏運簡報。高公局報告指出，假期首日國道交通量將達115百萬車公里，是平日的1.3倍，其中，南下車流為64百萬車公里，為平日的1.5倍；國慶日當天，雙向交通量為106百萬車公里，主要以北向為主；收假日也達113百萬車公里；省道部分，公路總局表示，因國慶煙火在台南，車多路段在台86，晚間將出現車潮。

林佳龍表示，因國慶煙火在台南、國慶晚會在基隆，加上訂房率很高的宜花東地區，及易壅塞路段、時段，懇請用路人先做好車輛檢查，並透過1968app和高速小飛力的臉書粉專，瞭解疏運措施、掌握路況再上路。

高公局長趙興華表示，今年預估是115跟去年114差不多，微幅成長1％，交通量跟春節非尖峰時段相近，只要是110以上都是相當大量的車流，高公局努力實施應變措施，如果事故跟故障車減少，交通會更順暢，希望用路人可以配合。

林佳龍指出，在國道上發生交通事故，往往一塞就是1小時，務必請國人事前檢查車輛、開車小心，一旦擦撞或車輛拋錨，都會影響將近1小時以上雍塞，雖有布置重兵，可馬上拖吊，但從這次中秋連假經驗，特別是在中部路段，發生次數比過去多很多。

另在國5部分，林佳龍說，南下會維持上次包括匝道封閉和匝道儀控、高乘載、大客車專用道，在蘇花改實施效果也很好，也鼓勵搭乘國道客運，還有相當大容量及優惠；北上為維持主幹道順暢，會在各匯流路線做車流控制。

面對許多用路人秋節塞在匝道附近，林佳龍認為，這是最有效率的安排，在匝道附近稍微等待可讓主幹道暢順，是對大家都有利的交通管制手段，將不斷精進，包括儀控秒數，至於地方道路，將協調地方政府做更好維護、替代道路跟可能回堵車流，在前面更早路口作疏導。

由於中秋連假高公局比照氣象局推出路況預報員，未來省道是否也會比照辦理？公路總局長許鉦漳說，會考慮，也在培養同仁中，準備好就比照處理。

(中時 )